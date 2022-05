Zelenski herdenkt Tweede Wereldoorlog: duisternis is terug

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in een videotoespraak ter gelegenheid van de jaarlijkse viering van de overwinning op nazi-Duitsland stilgestaan bij de parallellen tussen de Tweede Wereldoorlog en de huidige oorlog in zijn land.

Zelenski wees onder meer op de naoorlogse belofte dat een oorlog zoals toen nooit meer mag plaatsvinden. ‘De duisternis is na decennia teruggekeerd in Oekraïne’, aldus de president. ‘Het draagt een ander uniform en gebruikt andere slogans, maar het heeft hetzelfde doel’.

Volgens Zelenski kwam het leven waar soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog hard voor hebben gevochten ten einde toen Rusland Oekraïne op 24 februari binnenviel. Toch zegt hij zeker te zijn dat Oekraïne en zijn bondgenoten de oorlog zullen winnen. ‘Geen enkel kwaad kan zijn verantwoordelijkheid ontlopen of zich verschuilen in een bunker’, zei Zelenski. Daarmee verwees hij naar Adolf Hitler, die de laatste dagen van zijn leven in een bunker in Berlijn doorbracht.

Borodjanka

De videoboodschap van Zelenski duurde vijftien minuten en werd in zwart-wit opgenomen voor een gebombardeerd appartementencomplex in Borodjanka, ten noordwesten van Kiev.

Op 8 mei wordt jaarlijks in veel Europese landen herdacht dat nazi-Duitsland zich op die dag in 1945 officieel overgaf. In veel Oost-Europese landen, zoals Rusland, wordt de overwinning pas op 9 mei gevierd, omdat de overgave daar door het tijdsverschil pas na middernacht was.