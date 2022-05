Israël arresteert verdachten van aanslag nabij Tel Aviv

Israëlische veiligheidstroepen hebben twee Palestijnen gearresteerd voor de aanslag van donderdag in de stad Elad. Bij die aanslag kwamen drie mensen om het leven en raakten meerdere mensen zwaargewond.

‘De twee terroristen die drie Israëlische burgers hebben vermoord bij de dodelijke aanval in Elad zijn gepakt’, staat in een gezamenlijke verklaring van de politie, veiligheidsdiensten en het leger. Verdere details worden niet gegeven in de verklaring.

Direct na de aanslag werd een grootschalige zoektocht opgezet naar de daders in de omgeving van Elad en Tel Aviv. Zij zouden de slachtoffers met een vuurwapen en een bijl hebben aangevallen.

In Elad, zo’n 15 kilometer ten noorden van Tel Aviv, wonen veel orthodoxe joden. Het bloedige geweld op de dag dat de Joodse staat de onafhankelijkheid viert, lijkt deel uit te maken van een nieuwe golf aanslagen door Palestijnen en Israëlische Arabieren. Sinds eind maart kwamen daarbij al meer dan tien mensen om het leven.