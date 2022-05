Zelenski: Russen vernietigden 200 Oekraïense erfgoedplekken

Het Russische leger heeft volgens president Volodimir Zelenski bijna tweehonderd culturele erfgoedplekken in Oekraïne vernietigd of beschadigd. ‘Helaas keert het kwaad vaak terug als mensen de rechten van anderen niet respecteren, de wet negeren en de cultuur vernietigen’, zei de Oekraïense president zaterdag tijdens een videotoespraak.

‘Dit is precies wat er met de Russische staat is gebeurd. Daarom moeten we ons nu allemaal verdedigen. Verdedig onze mensen, onze steden en zelfs onze musea, die het doelwit worden van Russische raketaanvallen.’ Vrijdag nog beschadigde een Russische raket een museum in de regio Charkov van een bekende Oekraïense dichter en filosoof uit de achttiende eeuw, aldus Zelenski.

Hij wees erop dat de wereld zondag en maandag de overwinning op nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. Maar de acties van Rusland moeten ‘elke staat en elk land eraan herinneren dat het onmogelijk is om het kwaad voor eens en altijd te verslaan’.