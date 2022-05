Kiev: zeker zes burgerdoden in Donetsk en Loehansk

In de Oost-Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk, waar hevig wordt gevochten, zijn zaterdag volgens Kiev ten minste zes burgers gedood door Russisch artillerievuur, onder wie twee kinderen. Er raakten bovendien twaalf mensen gewond. Dat hebben de Oekraïense autoriteiten in die gebieden bekendgemaakt via Telegram.