Kiev: alle vrouwen en kinderen nu weg uit fabriek Azovstal

Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn nu alle vrouwen, kinderen en ouderen geëvacueerd uit de fabriek van Azovstal in Marioepol. Eerder op de dag meldden pro-Russische separatisten al dat 176 burgers het enorme industrieterrein in de zuidoostelijke havenstad hadden verlaten.

‘Dit deel van de humanitaire operatie in Marioepol is afgerond’, liet vicepremier Irina Veresjtsjoek op Telegram weten. Ook vrijdag konden vijftig mensen die al wekenlang vastzaten in de kelders van de staalfabriek in veiligheid worden gebracht. Het is niet precies bekend hoeveel van de ooit 400.000 inwoners van Marioepol nog elders in de stad verblijven.

De geslaagde evacuatie bij Azovstal kwam tot stand door bemiddeling van de Verenigde Naties en het Rode Kruis. De Russische invasietroepen werkten mee door dagelijks enkele uren de kanonnen te laten zwijgen. De belangrijke stad aan de Zee van Azov is vrijwel volledig in puin gelegd door de aanhoudende bombardementen.

De wapenstilstand eindigt zaterdagavond. Militaire deskundigen gaan ervan uit dat Moskou het complex van Azovstal, waar nog een onbekend aantal verzetsstrijders en mannelijke burgers verschanst zit, zo snel mogelijk wil schoonvegen. Dan zou de Russische president Vladimir Poetin maandag, tijdens de 77e viering van de zege van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland, de verovering van Marioepol kunnen bekendmaken.