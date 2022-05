Verdachte Alblasserdam mailde RTL Boulevard over zijn beweegreden

In de mails beschrijft de man, John S., wat er in zijn hoofd omging. Hij schrijft onder meer over zelfmoordgedachten en een obsessie om een vuurwapen te kopen. ‘Er staat een opsomming in van vele frustraties en haat, gepaard met enkele gruwelijke foto’s van de doodgeschoten Johan Quist (60) uit Vlissingen. De politie trof de schoenmaker op woensdag 4 mei dood aan in zijn zaak in het centrum van Vlissingen. Ook staan er details in de mail die alleen de schutter kan weten’, meldt RTL Boulevard.

De verdachte zou hebben aangegeven dat de Vlissingse winkelier een willekeurig slachtoffer was dat ‘hij ontmoette via een chatroom voor homo’s en die hij vermoordde om zijn wapen te testen, en zijn haat te uiten aan een persoon waarvan de naam om privacyredenen niet genoemd wordt in dit artikel. Het wapen zou gekocht zijn via Telegram’, aldus RTL Boulevard.

OM

RTL Boulevard werd zaterdag door het OM benaderd over de mails. De redactie had ze zelf toen nog niet ontdekt. Het programma zegt eruit te publiceren wegens de nieuwswaarde.

Het OM kan verder niet veel zeggen over de mails, omdat ze deel uitmaken van het onderzoek naar de incidenten in Alblasserdam en Vlissingen en ook omdat de verdachte in beperkingen zit. Hij mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat. De man wordt maandag voorgeleid.