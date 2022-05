FNV: arbeidsinspectie moet hand ‘deels in eigen boezem steken’

De Arbeidsinspectie moet ‘de hand deels in eigen boezem steken’. Dat zegt vakbond FNV in een reactie op het rapport van de dienst over uitbuiting bij arbeidsmigranten. ‘De Arbeidsinspectie heeft de capaciteit en de middelen om het basale inspectiewerk te doen, maar in de praktijk zien we dat niet altijd terug’, schrijft de bond.