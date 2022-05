Duitsland zet zich schrap voor pro-Russische betogingen, met name op 9 mei als Rusland traditioneel de overwinning op nazi-Duitsland in 1945 viert. De herdenkingsdag voor het einde van de Tweede Wereldoorlog is nu extra beladen door de bloedige Russische invasie in buurland Oekraïne. Vooral in de hoofdstad Berlijn verwachten de autoriteiten grote problemen door Russische propaganda.