China: minderjarigen mogen geen virtuele cadeaus meer sturen

Minderjarige gebruikers van livestreamplatformen in China mogen niet langer virtuele cadeautjes sturen. Het is een verdere stap van de Chinese autoriteiten in het proberen te reguleren van wat techgiganten wel en niet mogen doen in China. Dat kan gevolgen hebben voor belangrijke techbedrijven zoals ByteDance, eigenaar van onder meer de populaire filmpjesapp TikTok. Die verdienen geld aan wat gebruikers doen en laten op hun platformen.