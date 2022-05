Militaire denktank: slag om Charkov mogelijk in beslissende fase

De slag om de Oost-Oekraïense stad Charkov is volgens een evaluatie van een Amerikaanse militaire denktank mogelijk in een beslissende fase beland, meldt de BBC zaterdag.

Volgens de bevindingen van het Institute for the Study of War zijn Oekraïense troepen bezig met een tegenoffensief in Charkov en is het goed mogelijk dat ze de miljoenenstad op korte termijn weten te bevrijden van ‘de dreiging van Russische artillerie’. Daarmee zou Oekraïne een strategisch gezien cruciale stad veroveren in de oostelijke Donbas-regio.

Rusland kondigde eind maart aan zich vooral te gaan concentreren op de ‘bevrijding’ van het Donbas-gebied, maar heeft amper vooruitgang geboekt. Oekraïense soldaten wisten de Russen in Charkov al eerder terug te dringen. De troepen van het Kremlin staan wel in de ‘offensieve modus’, maar zijn niet zo succesvol als werd verwacht.

De op een na grootste stad van Oekraïne ligt al sinds vrijwel het begin van de oorlog onder vuur. Het is onbekend hoeveel burgers en militairen van beide kanten sinds februari om het leven zijn gekomen in Charkov.