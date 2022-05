Noord-Korea vuurt opnieuw ongeïdentificeerd projectiel af

De Japanse minister van Defensie Nobuo Kishi spreekt zaterdag van een ‘onacceptabele dreiging tegenover de internationale gemeenschap’. Volgens Zuid-Koreaanse media heeft de regering daar de Nationale Veiligheidsraad bijeengeroepen naar aanleiding van de nieuwe test.

Het zou gaan om de vijftiende grote rakettest in Noord-Korea dit jaar. De testen worden gezien als provocatie van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die vorige week waarschuwde dat hij met zijn kernarsenaal preventieve aanvallen zou kunnen uitvoeren tegen vijandige machten.

Nucleaire test

De meest recente rakettest was woensdag. De Verenigde Staten meldden daarop dat Noord-Korea voorbereidingen treft om ook een nucleaire test uit te voeren op het terrein voor kernwapenproeven in Punggye-ri. Volgens de VS zou zo’n test nog deze maand kunnen plaatsvinden. Kishi herhaalde deze waarschuwing zaterdag. Volgens de minister moet rekening worden gehouden met meer ‘provocerende handelingen’ door Noord-Korea. De laatste kernproef van Noord-Korea was in 2017.

Dinsdag wordt in Zuid-Korea de nieuwe president Yoon Suk-yeol geïnstalleerd. Hij heeft beloofd zich veel harder op te stellen tegen Noord-Korea. De Amerikaanse president Joe Biden brengt later deze maand een bezoek aan Zuid-Korea. Op 21 mei heeft hij een ontmoeting met zijn aanstaande ambtsgenoot.