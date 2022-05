Wakker Dier: Picnic bezorgt enkel nog verse kip mét ster

Picnic bezorgt vanaf zaterdag alleen nog verse kip met minimaal één Beter Leven-ster van de Dierenbescherming, meldt Wakker Dier. Volgens Wakker Dier is de online-supermarkt en bezorgdienst daarmee de eerste die dit weet te bewerkstelligen voor vers kippenvlees. Hun vleeswaren van kip krijgen later dit jaar een ster.

Picnic neemt daarmee volgens Wakker Dier een andere route dan traditionele supermarkten. Die hebben vooral stappen gezet als het gaat om vleeswaren, maar werken nog aan keurmerken voor producten van vers kippenvlees, zoals kipfilets, kipschnitzels of drumsticks.

Volgens Wakker Dier hebben alle Nederlandse supermarkten vorig jaar beloofd hun kippenvlees en -vleeswaren te gaan voorzien van minimaal één Beter Leven-ster. Dit moet uiterlijk in 2023 gebeuren en voor sommigen in de loop van 2022.

Kippen met één Beter Leven-ster krijgen volgens Wakker Dier meer ruimte en daglicht in de stal. ‘Ze groeien langzamer, in een gezonder tempo. De dieren kunnen in een overdekte uitloop naar buiten, met frisse lucht en ruimte om te scharrelen’, aldus de organisatie.