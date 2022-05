Zelenski: invloedrijke staten werken aan redden soldaten Azovstal

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat er ‘invloedrijke bemiddelaars’ en ‘invloedrijke staten’ betrokken zijn bij het redden van de Oekraïense soldaten die vastzitten in het Azovstal-complex in Marioepol. ‘We werken ook aan diplomatieke opties om onze militairen die daar nog in Azovstal zijn te redden’, zei Zelenski vrijdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap.