Sunny Liger volgens scheepsdata onderweg naar Gibraltar

De omstreden olietanker Sunny Liger heeft vrijdagavond het anker gelicht en vaart mogelijk richting Gibraltar, zo blijkt uit internationale scheepsdata. Het schip met een lading stookolie uit Rusland zou aanmeren in Amsterdam, maar lag dagenlang voor anker in de Noordzee doordat vakbond FNV zich verzette tegen het lossen van het schip. Zweedse havenarbeiders weigerden de tanker eerder te lossen en FNV toonde zich solidair.

Asmae Hajjari, bestuurder bij FNV Havens, schrijft op Twitter dat het ‘ongewenste’ schip om 18.27 uur is gaan varen en ‘mogelijk’ koers heeft gezet richting Gibraltar. De Sunny Liger vaart onder de vlag van de Marshalleilanden, maar is afkomstig uit de Russische stad Primorsk. De gemeente Amsterdam had eerder gezegd de tanker liever niet te zien aanmeren en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) noemde de oproep van FNV aan havenpersoneel om niet te helpen bij het aanmeren ‘hartstikke goed’.

De afgelopen dagen meerden er overigens wel een aantal schepen afkomstig uit Rusland aan in de Amsterdamse haven. Die vaartuigen vielen niet onder het verbod voor Russische schepen om havens in de Europese Unie aan te doen, bijvoorbeeld omdat ze onder de vlag van een ander land varen.

Volgens de site Vesselfinder, die vaarroutes van schepen live bijhoudt, komt de Sunny Liger naar verwachting op woensdag aan in Gibraltar.