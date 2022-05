Ongeregeldheden in Helmond na voetbalwedstrijd

In Helmond zijn na afloop van de voetbalwedstrijd tussen Helmond Sport en FC Den Bosch vrijdagavond tientallen supporters met elkaar op de vuist gegaan, meldt de politie op Twitter. Daardoor ontstond er een ‘agressieve en dreigende situatie’, zegt de politie, die fors meer mensen moest inzetten om de gemoederen tot bedaren te brengen. Rond 01.15 uur meldde de politie dat het weer rustig was in Helmond.

Of er aanhoudingen zijn verricht vanwege de ongeregeldheden, is niet bekendgemaakt. Evenmin is duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.

Helmond Sport en FC Den Bosch troffen elkaar in de Keuken Kampioen Divisie. Het werd uiteindelijk 1-1 tussen de twee Brabantse voetbalclubs.