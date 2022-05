Slachtofferhulp vangt kinderen op na incident Alblasserdam

Op de zorgboerderij wordt dagbesteding voor zowel kinderen als volwassenen aangeboden. Dat kunnen mensen zijn met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, autisme of alzheimer. Volgens de woordvoerder van Slachtofferhulp Nederland worden de kinderen ondersteund via hun ouders. De ouders krijgen dan tips hoe ze het beste weer veiligheid kunnen bieden aan hun kind. ‘Het is heel belangrijk dat ze zo snel mogelijk weer in hun normale structuur zitten, dus bijvoorbeeld naar de sportclub gaan.’ Het is volgens de woordvoerder normaal dat kinderen soms weer bij hun ouders in bed willen liggen. ‘En soms bootsen ze de gebeurtenis na in hun spelgedrag. Dat is goed voor de verwerking.’

De opvang van vrijdag bestond uit het aanhoren van mensen die op de een of andere manier zijn geraakt door het incident. ‘We kijken ook of mensen thuis opgevangen worden, bijvoorbeeld door familieleden.’ Als de adrenaline zakt kunnen bij mensen stressklachten opkomen. Afhankelijk van de behoefte van mensen wordt een vervolg bij Slachtofferhulp Nederland ingezet. ‘Bij het merendeel, ongeveer 90 procent, zijn de meeste klachten na vijf weken weg.’ Het resterende deel wordt doorverwezen naar de huisarts.

Verdachte

Voor nabestaanden van slachtoffers is de begeleiding heel intensief, zeker in het begin, legt de woordvoerder uit. Ook kan het bijvoorbeeld zijn dat deze zogeheten casemanagers met nabestaanden meegaan naar zittingen in de rechtbank, als de verdachte voorkomt.

De politie kon snel na de schietpartij een 38-jarige man uit Oud-Alblas oppakken. Volgens meerdere media gaat het om John S. Hij is cliënt geweest in de zorgboerderij en heeft een geschiedenis van verward en overlastgevend gedrag. Vrijdagmiddag werd bekend dat hij ook wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 60-jarige man in Vlissingen eerder deze week.