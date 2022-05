Eerste verklaring VN-Veiligheidsraad over oorlog Oekraïne

Ruim twee maanden na het begin van de Russische invasie in Oekraïne is het de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties eindelijk gelukt voor het eerst met een verklaring te komen over de oorlog daar. Rusland, een permanent lid van de raad dat elk standpunt met een veto kan tegenhouden, lag eerder nog dwars.

De leden van de Veiligheidsraad spreken nu unaniem hun ‘krachtige steun’ uit voor het zoeken naar een ‘vreedzame oplossing’ door VN-baas António Guterres. In de verklaring, opgesteld door de Noren en Mexicanen, wordt echter geen steun uitgesproken voor een bemiddelingspoging door Guterres. In een eerdere versie was daar nog sprake van. ‘Het belangrijkste is geschrapt’, aldus een anonieme diplomaat over de reden waarom Moskou kon instemmen met de tekst.

Kort na het begin van de oorlog had Moskou nog zijn veto uitgesproken toen andere leden Rusland wilden veroordelen en opriepen de Russische troepen terug te trekken.

Door de dubbele rol van Rusland als lid en agressor heeft de Veiligheidsraad, die eigenlijk wereldwijd voor vrede en veiligheid moet zorgen, geen rol van betekenis gespeeld in de oorlog.