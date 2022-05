Sportmerk Under Armour keldert op somber Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen op Wall Street zijn vrijdag opnieuw gedaald na de koersval van een dag eerder. Sportmerk Under Armour was een van de grootste verliezers en leverde haast een kwart in. Het bedrijf kampte met problemen in de toeleveringsketen en met de lockdowns in China en leed daardoor een onverwacht verlies. Ook de omzet en de vooruitzichten voor het hele jaar vielen tegen.