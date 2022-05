Satellietbeelden tonen: Oekraïense tarweoogst een derde kleiner

De Oekraïense tarweoogst zal dit jaar zeker een derde kleiner zijn dan in voorgaande jaren. Dat stelt het Franse data-analysebureau Kayrros dat satellietbeelden vergeleek. De oogst kan nog kleiner worden, want de oorlog in Oekraïne duurt voort. Met name in het oosten van het land waar veel graan wordt verbouwd.

De Russische invasie eind februari en de daarop volgende gevechten hadden grote gevolgen voor Oekraïense boeren. Zo konden die moeilijker graan inzaaien. Verder kunnen boeren lastig aan brandstof komen voor hun tractoren en zorgt onontplofte munitie voor problemen. Ook een deel van de al in het najaar ingezaaide akkers viel in Russische handen of is verwoest.

Kayrros schat in dat de Oekraïense oogst dit jaar op 21 miljoen ton tarwe uitkomt. Vorig jaar was dat nog 33 miljoen ton.

Markt

Het graan dat uiteindelijk geoogst wordt, moet ook nog op de markt worden gebracht. Dat is lastig omdat Rusland een groot deel van de infrastructuur in het buurland heeft verwoest. Ook kan er geen graan via de Zwarte Zee worden uitgevoerd omdat Rusland die controleert. Zo zit er volgens de Verenigde Naties nu al bijna 25 miljoen ton graan vast in Marioepol. Die volle opslagsilo’s betekenen mogelijk ook dat de nieuwe oogst nergens kan worden opgeslagen.

De oorlog in Oekraïne zorgde al voor sterk gestegen prijzen voor onder meer tarwe en maïs. Verschillende internationale organisaties waarschuwden al dat daardoor in verschillende armere landen honger kan ontstaan.