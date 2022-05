Situatie in opvanglocatie Ter Apel zeer nijpend

De situatie in de centrale opvanglocatie voor asielzoekers in Ter Apel blijft onveranderd zeer nijpend, aldus het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In de centrale opvanglocatie is plaats voor maximaal 2000 vluchtelingen maar het COA moet er bijna elke dag enkele tientallen mensen meer onderbrengen.

Deze week is een noodopvanglocatie in Kampen geopend voor ruim honderd asielzoekers. De noodopvang is een dependance van het asielzoekerscentrum in Dronten. De noodopvang stroomt snel vol, volgens het COA. Ook in Venray is een noodopvang geopend, waar eveneens al veel mensen zijn ondergebracht. Op een nieuwe locatie op het Marinecomplex in Vlissingen komen 140 nieuwe opvangplekken, maar die zijn bestemd voor Oekraïense vluchtelingen en niet voor asielzoekers uit andere landen.

Het COA is met enkele andere gemeenten in gesprek over nieuwe opvangplekken, die tegen eind mei gebruikt zouden kunnen worden. Het orgaan hoopt ook dat het asielzoekerscentrum in het Zuid-Hollandse Rijswijk open blijft. Daar wonen nu tweehonderd mensen, maar afgesproken was dat het azc op 31 mei echt zou sluiten. Enkele Rijswijkse raadsfracties vinden dat dat gezien de noodsituatie niet kan, maar een aantal andere partijen wil dat het COA de afspraak nakomt. De raad moet er deze maand over beslissen.