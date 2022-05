Technische problemen bij songfestivalrepetities

Vooral bij Zweden, een van de favorieten voor de overwinning, ging er veel mis. Zangeres Cornelia Jakobs hield de moed er op de aansluitende persconferentie echter in. "Er gebeurde veel, maar dat maakt het ook weer leuk", zo zei ze koeltjes. "Soms werkt het en soms niet."

Jakobs heeft er vertrouwen in dat het volgende week tijdens de halve finales en finale beter zal gaan. "Het feit dat we vooraf alles goed hebben geoefend houdt me kalm. We hebben alles na afloop doorgenomen en het komt goed. Ik hoorde tijdens de eerste doorloop niets en daarna ging het al beter. Zolang het geluid maar goed is, dan komt de rest wel."

Zweden wordt traditiegetrouw hoog ingeschat door de wedkantoren. Met zes overwinningen en talloze podiumplekken is het een van de best presterende landen in de geschiedenis van het songfestival. Jakobs staat bij de bookmakers op de derde plaats, achter Italië en Oekraïne.