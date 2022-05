Gitzwarte dag voor Alblasserdam, zegt burgemeester Paans

Voor Alblasserdam is deze vrijdag een zwarte dag geworden. ‘Ik ben diep geraakt. Ik was al zo aangeslagen toen ik vannacht werd gebeld over het scooterongeluk. Daar kwam dit dan bij’, zegt burgemeester Jaap Paans van de Zuid-Hollandse gemeente naar aanleiding van de dodelijke schietpartij vrijdagochtend op zorgboerderij Tro Tardi, die twee mensen het leven kostte. ‘Dit is voor Alblasserdam van ongekende omvang, het is een gitzwarte dag. Het is onbeschrijflijk wat er is gebeurd.’