Tweede slachtoffer scooterongeluk Alblasserdam overleden

Als gevolg van een ongeluk tussen een auto en een scooter afgelopen nacht in Alblasserdam is een tweede slachtoffer overleden. Het gaat om een 18-jarige vrouw uit Alblasserdam die op de scooter zat. Eerder werd bekend dat een andere persoon die op de scooter zat, een 19-jarige vrouw uit dezelfde plaats, omkwam bij het ongeluk.

Het ongeval gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.30 uur op de Edisonweg in de Zuid-Hollandse plaats. Het 18-jarige slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Vrijdag meldde de politie dat ook zij is overleden.

De bestuurder van de auto, een 24-jarige man uit Papendrecht, bleef bij het ongeval ongedeerd. Hij reed na de botsing een paar honderd meter door, stopte alsnog en liep terug naar de plaats van het ongeval. Hij is aangehouden en wordt verhoord. Hij had geen drank of drugs gebruikt, aldus de politie.

Vrijdagochtend was er ook een schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam. Daarbij kwamen een 16-jarig meisje en een 34-jarige vrouw om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De burgemeester van Alblasserdam Jaap Paans noemt het een ‘zwarte dag’.