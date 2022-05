Rusland laat 41 Oekraïners vrij bij gevangenenruil

De vicepremier schreef op berichtendienst Telegram dat het vooral verheugend is dat onder hen een vertegenwoordiger van de Oekraïense orthodoxe kerk is. Hoeveel Russen in ruil terug naar hun land zijn gestuurd is onduidelijk.

Het zou gaan om de achtste gevangenenruil sinds de Russische aanval op 24 februari begon. De laatste bekendmaking was eind april.