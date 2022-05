Ouderpanel toeslagenschandaal in brief: wij zijn moe en kwaad

‘We zijn moedeloos, terneergeslagen, maar eigenlijk ook verschrikkelijk kwaad’, schrijft het ‘ouderpanel’ dat adviseert over de afhandeling van de toeslagenaffaire in een open brief waarover dagblad Trouw bericht. Frustratie over de opstelling van de overheid en betrokken instanties bouwt zich al langer op, schrijven de ouders. ‘En dan, op een dag, dan knapt het touwtje, dan barst bij ons de bom.’