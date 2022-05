Harry en Andrew niet bij balkonscène regeringsjubileum Queen

Na zorgvuldige overweging heeft de koningin besloten dat de traditionele balkonverschijning dit jaar beperkt zal blijven tot Hare Majesteit en de leden van de koninklijke familie die momenteel officiële openbare taken uitvoeren namens de koningin, aldus de woordvoerder van het paleis.

Andrew raakte in 2019 in opspraak toen de Amerikaanse Virginia Giuffre beweerde dat de hertog van York haar jaren geleden heeft misbruikt toen ze nog minderjarig was. De zaak kwam begin maart ten einde toen Andrew een schikkingsbedrag betaalde. Andrew heeft tot op heden altijd ontkend, maar legde wel zijn koninklijke taken en titels neer. Harry gaf ook zijn koninklijke taken op en verloor zijn beschermheerschappen nadat hij in 2020 met zijn Amerikaanse vrouw Meghan naar Los Angeles verhuisde.

Het traditionele Trooping the Color vormt op 2 juni de start van het feestweekend voor het jubileum van de Queen. In de daaropvolgende dagen vinden er nog een dankdienst in St Paul’s Cathedral, een concert buiten Buckingham Palace en een optocht door de Britse hoofdstad plaats. Bij welke activiteiten de met een broze gezondheid kampende 96-jarige royal zelf aanwezig is, wordt kort voor de evenementen bekendgemaakt.