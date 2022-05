Minister zal geen extra nachtvluchten toestaan op Schiphol

Het toestaan van meer vluchten in de nachtelijke uren is geen optie om de problemen op Schiphol aan te pakken, zegt minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). ‘Oplossingen moeten binnen bestaande kaders worden gezocht en niet zorgen voor meer druk op de omgeving’, aldus de bewindsman.

KLM-topman Pieter Elbers pleitte vrijdag in De Telegraaf voor ruimere openingstijden op Schiphol. Dat zou betekenen dat er meer gevlogen zou moeten worden in de nachtelijke uren. Maar Harbers wijst erop dat een maximum is gesteld aan het aantal nachtvluchten. ‘Hier komen geen vluchten meer bij.’

Harbers noemt het ‘in de eerste plaats ontzettend vervelend voor alle reizigers’ dat zij in de meivakantie geconfronteerd zijn met lange wachtrijen en annuleringen als gevolg van personeelstekorten. Het is aan Schiphol om dat probleem aan te pakken, maar de minister vindt het wel goed dat luchtvaartmaatschappijen ‘zelf ook nadenken over oplossingen’.