Lale Gül krijgt Pim Fortuynprijs in 20e sterfjaar naamgever

Schrijfster Lale Gül is de winnaar van de Pim Fortuynprijs. Dat heeft juryvoorzitter Simon Fortuyn bekendgemaakt op het symposium Verdraagzaamheid versus vrijheid van meningsuiting, ter gelegenheid van de twintigste sterfdag van zijn broer. Politicus Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 vermoord op het Mediapark in Hilversum.

De jury prijst de Turks-Nederlandse Gül (24) om haar debuutroman Ik ga leven, waarin ze schrijft over de beklemming van opgroeien in een streng-islamitisch gezin. ‘Daarvoor is moed nodig’, aldus de jury. ‘Er zijn weinig schrijvers die hun eigen culturele en religieuze achtergrond durven te kritiseren.’ Na publicatie werd Gül overstelpt met haatberichten en doodsbedreigingen uit de moslimhoek.

Maar, stelt de jury: ‘Lale is een onbevreesde intellectueel. Belangrijke thema’s zoals keuzevrijheid voor vrouwen en de achterstand ten opzichte van mannen beschrijft ze vanuit haar eigen ervaring en ze schuwt de soms pijnlijke realiteit niet.’

Prijs

De Pim Fortuyn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan opiniemakers, bestuurders of politici die volgens de organisatie strijden voor het vrije woord, taboes durven doorbreken en stelling nemen in het maatschappelijk debat. De prijs bestaat uit een wisselbokaal. Hij wordt dit jaar voor de zevende keer uitgereikt. Anders dan anders waren er dit jaar geen andere genomineerden.

Vorig jaar ging de prijs naar tv-presentatrice en columniste Fidan Ekiz. Gül was toen een van de genomineerden.

Jury

De jury van de Pim Fortuynprijs bestaat naast voorzitter Simon Fortuyn uit JA21-fractieleider Joost Eerdmans, hoogleraar en publicist Afshin Ellian en psychiater en columniste Esther van Fenema.

Op het symposium in het Rotterdamse stadhuis hebben de deelnemers onder meer gesproken over de betekenis van Fortuyn voor de jongere generatie. Burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak een welkomstwoord.