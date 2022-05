Forum raadpleegt leden over wetsvoorstel correctief referendum

De leden van Forum voor Democratie stemmen op 14 en 15 mei over de vraag of de Tweede Kamerfractie de nieuwe referendumwet moet aanvaarden of verwerpen. De uitslag van de ledenraadpleging is bindend voor het stemgedrag van Forum, stelt de partij.

Als de vijf Kamerleden van Forum tegenstemmen, sneuvelt het wetsvoorstel naar alle waarschijnlijkheid. VVD is tegen en het CDA neigt ook naar een nee. Voor dit wetsvoorstel is een meerderheid van 100 van de 150 Kamerleden vereist.

Fractievoorzitter Thierry Baudet van FVD is tegen het wetsvoorstel voor invoering van het correctief bindend referendum, zei hij vorige maand in het Kamerdebat over het initiatiefvoorstel van de SP. Tegelijkertijd beloofde hij zijn definitieve stem te laten afhangen van de mening van de partijleden.

Weloverwogen keuze

Forum is op zich voorstander van referenda, maar heeft moeite met onderdelen van het huidige wetsvoorstel. De uitkomstdrempel is zo hoog dat een ‘bindende uitslag haast onmogelijk is’, stelt de partij. Ook vindt ze dat er over te weinig onderwerpen een referendum kan worden gehouden.

Voordat volgende week zaterdag de digitale stembussen voor de Forumleden opengaan, organiseert de partij vrijdag 13 mei een Lagerhuisdebat in Nieuwegein. Daarin worden argumenten voor en tegen uitgewisseld, belooft de partij, zodat de leden een ‘weloverwogen keuze’ kunnen maken.

Uitslag

De uitslag wordt naar verwachting op maandag 16 mei bekendgemaakt. Er is geen opkomstdrempel, laat een woordvoerder desgevraagd weten. ‘Daar geloven wij niet in en dat is juist een van de problemen in dit wetsvoorstel.’

De referendumwet vergt een wijziging van de Grondwet. Daar wordt twee keer over gestemd in de Tweede en de Eerste Kamer. Tussendoor moeten verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden. Bij de eerste lezing is een gewone meerderheid voldoende, bij de tweede lezing is twee derde van de stemmen nodig.