Krant: onderzoek naar overtreden coronaregels door Labour-leider

Labour-leider Starmer heeft premier Boris Johnson meerdere malen opgeroepen af te treden vanwege de boete die hij kreeg voor het overtreden van de lockdownregels, maar ligt ook zelf onder een vergrootglas. Er zijn eerder beelden opgedoken uit april 2021 waarop hij binnen bier drinkt met collega’s.

Johnson bood vorige maand excuses aan in het parlement, dat besloot tot een onderzoek naar de vermeende misleiding door Johnson in het schandaal rond feestjes van overheidspersoneel tijdens lockdowns. Het onderzoek zou kunnen leiden tot een schorsing of een verwijdering van de premier uit het Lagerhuis. Johnson stelt dat hij het parlement niet bewust heeft misleid en niet van plan is op te stappen.

Starmer riep niet alleen op tot Johnsons vertrek, maar vindt dat ook de Britse minister Rishi Sunak van Financiën zijn ontslag moet indienen, omdat hij aanwezig was bij het verjaardagsfeest waarvoor Johnson werd beboet.