Europese cocaïnemarkt groeit naar meer dan 10 miljard euro

De cocaïnemarkt in Europa was in 2020 goed voor zo’n 10,5 miljard euro. Europol en het drugsagentschap van de Europese Unie concluderen dat de markt groeit en er niet eerder zoveel cocaïne te verkrijgen was.

Europa was lang vooral importeur van cocaïne, maar volgens Europol is nu ook de productie en handel op het continent flink toegenomen. In 2020 is voor het vierde jaar op rij een recordhoeveelheid van het verdovende middel onderschept. De meeste coke werd ingenomen in België, gevolgd door Nederland.

Naast cocaïne waarschuwt Europol ook voor de opkomst van methamfetamine. De markt van de zogenoemde meth is nu nog relatief klein, maar groeit gestaag. De productie daarvan vindt op steeds grotere schaal plaats in België en Nederland. Europol en de EU maken zich zorgen over de gevaren die dat voor de volksgezondheid en de veiligheid van de samenleving kan opleveren.

Voor Europol is het tegengaan van de illegale handel van drugs topprioriteit.