Geen terrasuitbreiding Wallengebied ondanks kritiek horeca

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam laat weten dat het voorstel van KHN is overwogen, naast verschillende andere varianten. Maar uiteindelijk is de gemeente uitgekomen op de maatregelen zoals aangekondigd. Daarbij was ‘de leefbaarheid voor omwonenden altijd een voorwaarde en dat is nu ook het belangrijkst uitgangspunt’.

Volgens KHN komt het verbod hard binnen. Woensdag kwamen de branchevereniging en ondernemersverenigingen uit de buurt bijeen voor overleg. Daaruit kwam het voorstel om het verbod op terrasuitbreiding in het Wallengebied alleen op vrijdagen en zaterdagen te handhaven.

Nu er geen coronamaatregelen meer gelden, trekt het toerisme in de hoofdstad weer aan. Het gevolg is dat de drukte in met name het Wallengebied sneller is teruggekeerd dan verwacht. Daarom kondigde de gemeente eind april maatregelen aan om de drukte beheersbaar te houden. Zo is naast het verbod op terrasuitbreiding op de Amsterdamse Wallen vanaf vrijdag ook het alcoholverkoopverbod uitgebreid.