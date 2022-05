EasyJet gaat dit weekend geen Schiphol-vluchten schrappen

Bij KLM is het nog niet bekend wat er gaat gebeuren met het vluchtschema. Schiphol overlegt met luchtvaartmaatschappijen over oplossingen om grote drukte in de vertrekhallen te voorkomen. Daarbij mikt de luchthaven vooral op het verplaatsen van vluchten naar andere vliegvelden in Nederland. Zij hebben al aangegeven in totaal enkele tientallen vluchten over te kunnen nemen.

Door personeelstekorten bij de beveiliging en afhandelingsbedrijven dreigde vorig weekend chaos op de drukke weekenddagen. Schiphol vroeg luchtvaartmaatschappijen daarom de toestroom van reizigers te verminderen. Tientallen vluchten werden toen geschrapt. Via Schiphol reizen deze meivakantie gemiddeld zo’n 174.000 passagiers per dag, maar zaterdagen en zondagen zijn relatief drukker.