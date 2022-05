Wolven vielen in maart 45 schapen aan

In maart zijn 45 schapen in Nederland door een of meer wolven gedood. De wolven sloegen toe in het hele noorden en oosten van het land en in Zeeland. De meeste wolven zijn gezien op de Noord- en Midden-Veluwe, waar het eerste wolvenpaar van Nederland zich vestigde.

Dat meldt BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere de wolvenschade bijhoudt. Steeds als een veehouder meldt dat zijn dieren zijn aangevallen worden er DNA-monsters genomen om te bepalen of de kudde is aangevallen door een wolf. In maart bleek één aanval in Utrecht te zijn veroorzaakt door een hond. De DNA-uitslagen van april zijn nog niet bekend.

De meest recente vermoedelijke wolvenaanval dateert van 3 mei op de Sint Pieter bij Maastricht. Eind april is vastgesteld dat de wolf voor het eerst ook in Noord-Holland heeft toegeslagen. Het roofdier is nu in heel Nederland actief, behalve in Zuid-Holland. In deze tijd van het jaar lopen er volgens wolvenkenners veel zwerfwolven rond. Dat zijn jongvolwassen dieren die op zoek zijn naar een eigen grondgebied. Veel van die zwerfwolven komen uit Duitsland en zijn maar korte tijd in Nederland.