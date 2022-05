VS beperken gebruik Janssenprik vanwege risico op bloedstolsels

Het coronavaccin van Johnson & Johnson (J&J) mag in de Verenigde Staten voortaan alleen worden gebruikt voor volwassenen die de vaccins van Pfizer en Moderna niet verdragen of die liever niet twee keer geprikt worden, meldt de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA. Volgens het bureau is dit gerechtvaardigd vanwege aanhoudende zorgen over een zeldzame en mogelijk levensbedreigende bijwerking in de vorm van bloedstolsels.

Het door de Amerikaanse farmaceut in Leiden ontwikkelde vaccin, in Nederland bekend als de Janssenprik, is een van de drie goedgekeurde coronavaccins in de VS. De eenmalige J&J-injectie kan nu alleen worden verstrekt in de VS in bovengenoemde gevallen of als de andere twee vaccins om de een of andere reden niet beschikbaar zijn.

In Nederland adviseerde de Gezondheidsraad vorig jaar al Janssen alleen in te zetten als dat echt beter uitkomt, bijvoorbeeld bij zeevarenden die niet gemakkelijk een tweede prik kunnen halen of bij dak- en thuislozen, die minder eenvoudig bereikbaar zijn. Ook bij mensen met extreme prikangst kan de eenmalige prik een oplossing zijn. Dit beleid wordt nog steeds gevolgd, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Janssen wordt in Nederland weinig meer toegepast en van de andere vaccins zijn er voldoende voorraden.