Limburgs verzet tegen plannen uitbreiding vliegveld bij Luik

Twaalf Limburgse gemeenten in zowel Nederland als België hebben hun verzet gebundeld tegen plannen om vliegveld Bierset bij Luik fors uit te breiden. De gemeenten vrezen met name voor de nachtrust van hun inwoners. Ook bestaat de vrees dat toeristen weg zullen blijven uit Zuid-Limburg door de almaar toenemende herrie door vliegtuigen vanaf Bierset boven het Limburgse heuvelland.

Zuid-Limburg en enkele Belgisch-Limburgse gemeenten zuchten al jaren onder het lawaai van laag overvliegende en steeds grotere vrachttoestellen vanaf Bierset, ook en vooral ’s nachts. Luik wil volgend jaar de tweede landingsbaan verlengen van 2340 meter naar bijna 3300 meter. Het vrachttransport zal de komende twintig jaar meer dan verdubbelen van één miljoen ton in 2020 naar bijna 2,5 miljoen in 2040, aldus de Belgische grensgemeente Riemst die een advocaat in de arm nam naar aanleiding van een vergunningaanvraag voor uitbreiding door Bierset.

Het aantal vrachtvluchten in Bierset zal toenemen van 25.000 nu naar 65.000 in 2040, aldus burgemeester Mark Vos van Riemst. Dat zal leiden tot een grote toename van de geluidsoverlast boven de Limburgse gemeenten, vreest Vos.

Groot vliegveld

Bierset is een van de grootste vrachtvliegvelden van Europa, en de grootste van België. De luchthaven is dag en nacht open en geschikt voor de grootste vliegtuigen. Er geldt geen nachtvluchtverbod. Bierset wil het aantal nachtvluchten juist fors uitbreiden, en dat met zwaardere, elders geweerde lawaaiige vrachtvliegtuigen, zoals de oude Boeing 747-400.

De bestuurders van de twaalf Limburgs gemeenten vergaderden vrijdag over een gezamenlijk standpunt. Ze besloten zich er samen voor in te zetten de verwachte geluidshinder zoveel mogelijk te beperken. ‘Wij zijn absoluut niet tegen de luchthaven’, zei Vos. ‘Maar wij willen wel de nachtrust van onze inwoners garanderen.’

De gemeente Eijsden-Margraten vreest voor grote economische planschade, als door de geluidsoverlast delen van de gemeente onleefbaar worden, bleek vrijdag in Riemst. En Gulpen-Wittem vreest dat toeristen wegblijven van de campings, terwijl een op drie inwoners zijn inkomen haalt uit het toerisme.