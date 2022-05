Coronalockdowns Vietnam kosten Adidas 400 miljoen aan omzet

Adidas heeft in het eerste kwartaal 400 miljoen euro aan omzet misgelopen. Dat komt doordat coronalockdowns in Vietnam zorgden voor problemen in de toeleveringsketen, laat het Duitse sportmerk weten. Vooral in Europa waren producten daardoor vaak minder goed beschikbaar. In China liep de vraag terug door een nieuwe golf aan coronabesmettingen en lockdownmaatregelen.