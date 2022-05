Techaandelen hard onderuit in Hongkong na verliezen Wall Street

Chinese techaandelen zijn vrijdag hard onderuit gegaan op de beurs in Hongkong. De rentevrees bij beleggers die de financiële markten al langer in de greep houdt, is namelijk opnieuw opgespeeld door het laatste rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve en later naar buiten gekomen opmerkingen van Fed-baas Jerome Powell.

Zo verloor webwinkelconcern Alibaba tussentijds 6,5 procent en internetbedrijf Tencent leverde ruim 4 procent in. De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 3,7 procent. Wall Street liet donderdag al forse koersverliezen zien en techgraadmeter Nasdaq kelderde in New York wel 5 procent.

In een persconferentie heeft Powell verzekerd dat de beleidsmakers bij de centrale bank zullen doen wat nodig is om de stijgende inflatie te beteugelen, waarbij hij erkende dat dit ‘enige pijn’ kan veroorzaken. Ook benadrukte hij ‘snel’ te zullen handelen, wat door beleggers opgevat wordt als een aankondiging dat de rente snel verder opgevoerd kan gaan worden.

Ongunstig

Hogere rentes zijn doorgaans ongunstig voor aandelen, omdat die ten opzichte van veiliger geachte obligaties minder aantrekkelijk worden. Vooral de relatief duur geprijsde technologieaandelen zakken dan ook vaak bij signalen van stijgende rentes.

Op andere Aziatische aandelenbeurzen, bijvoorbeeld in Shanghai, Shenzhen en Seoul, waren eveneens stevige minnen te zien. Alleen de beurs in Japan onttrok zich aan de malaise. Beleggers keerden daar terug van een korte vakantieperiode. De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,7 procent hoger op 27.003,56 punten.

Japan

In Japan verwerkten beleggers ook nieuwe cijfers over de inflatie. Die ligt in het Aziatische land al jaren juist erg laag, maar loopt de laatste tijd ook op. Nu lijkt de geldontwaarding zich eindelijk wat meer te ontwikkelen in de richting van wat de Japanse centrale bank voor ogen heeft.

Het Japanse elektronicaconcern Sony daalde licht. Volgens mediaberichten wil de Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC de miljardenovername van videogamesontwikkelaar Bungie door Sony nader onderzoeken. Bungie is de studio achter het populaire schietspel Destiny 2 en met die game wil Sony de concurrentie aangaan met Call of Duty.