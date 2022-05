Het KNMI heeft vrijdagochtend code geel afgegeven in het hele land vanwege dichte mistbanken. Op sommige plekken is de mist zo dicht dat het zicht minder dan 200 meter is. Naar verwachting lost de mist halverwege de ochtend vrij snel op, aldus het weerinstituut.

Met name het verkeer kan last hebben van de dichte mist. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten extra alert te zijn vanwege de mist en de juiste verlichting te gebruiken.