Rechtbank vonnist in zaak vergismoord Amsterdam-Osdorp

De rechtbank in Amsterdam doet vrijdag uitspraak in de strafzaak tegen de 27-jarige Dominique K., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vergismoord op Serdar Ay (33). Het slachtoffer werd op 20 oktober 2020 in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Osdorp doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie houdt K. ook verantwoordelijk voor een gewapende overval op een telecomwinkel in Alphen aan den Rijn, twintig dagen na de moord, en heeft achttien jaar cel tegen hem geëist.