Pim Fortuyn twintig jaar na moord herdacht met tocht en symposium

Op meerdere plekken in het land wordt vrijdag stilgestaan bij de moord op Pim Fortuyn twintig jaar geleden. Onder meer Stichting Beeld van Pim en de politieke partij Leefbaar Rotterdam organiseren een herdenkingstocht en in Rotterdam wordt de oud-politicus herdacht met een symposium in het stadhuis.

De tour begint bij het voormalige huis van Fortuyn in Rotterdam en gaat naar begraafplaats Westerveld in Driehuis, waar de vermoorde politicus een aantal maanden lag begraven. Fortuyn is later herbegraven in het Italiaanse dorpje Provesano, waar hij een tweede huis had.

Op het Mediapark in Hilversum, waar Fortuyn op 6 mei 2002 door Volkert van der G. werd doodgeschoten, spreekt onder anderen oud-politicus Hilbrand Nawijn van de partij Lijst Pim Fortuyn. Terug in Rotterdam spreekt in het stadhuis burgemeester Ahmed Aboutaleb en wordt de jaarlijkse Pim Fortuyn Prijs uitgereikt aan de opiniemaker, politicus of bestuurder die het gedachtegoed van Fortuyn het beste uitdraagt.

De herdenkingsdag eindigt met een stille tocht naar het standbeeld van Fortuyn op de Pim Fortuynplaats, waar twee minuten stilte wordt gehouden.