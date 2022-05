ING zegt bij cijfers mogelijk meer over plannen met Russische tak

Wat gaat ING doen met zijn activiteiten in Rusland? Dat is volgens analisten de grote vraag als het financiële concern vrijdagochtend een kijkje in de boeken geeft. Ze wijzen erop dat nog altijd niet duidelijk is of ING in de regio actief wil blijven, de activiteiten wil afbouwen of ze wil verkopen.

ING greep wegens de oorlog in Oekraïne al wel in bij zijn Russische tak, waar zo’n driehonderd mensen werken. De bank besloot begin maart geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven. Van alle Nederlandse banken heeft ING de grootste belangen in Rusland. Het concern heeft meer dan 5 miljard euro aan leningen verstrekt aan Russische klanten, wat ongeveer 1 procent is van zijn totale portefeuille.

Met de aankondigde stappen ging ING nog niet zover als sommige branchegenoten. Rabobank kondigde eind maart al aan zich volledig terug te trekken uit Rusland. Bij deze rivaal van ING ging het wel om relatief kleine zakelijke belangen in Rusland. Dochterbedrijf DLL hield zich er vooral bezig met lease- en financieringscontracten voor landbouwmachines. Deskundigen van Bloomberg Intelligence wijzen er verder op dat het voor ING nog best lastig kan zijn om eventuele kopers te vinden voor zijn onderdelen in Rusland. Het land is mede door de vele internationale sancties zwaar in isolement geraakt.

Société Générale

Ook het Franse Société Générale, een redelijk grote speler in Rusland, zag het niet meer zitten om er langer te blijven. De Franse bank heeft daarom aangekondigd om zijn belang in Rosbank te verkopen aan een investeringsvehikel dat is gelieerd aan de invloedrijke Russische oligarch Vladimir Potanin. Hierdoor moest Société Générale miljarden euro’s afschrijven. De bank kwam eerder deze week al met kwartaalcijfers. Daaruit bleek dat Société Générale de voorbije periode wel flink heeft geprofiteerd van de oplopende rente op de financiële markten.

De lage rente drukte de voorbije jaren flink op het verdienmodel van banken. Dat er nu eindelijk verandering in aan het komen is, lijkt voor hen dus goed nieuws. In hoeverre dit laatste ook voor ING speelt, moet uit de cijfers blijken. Volgens schattingen van analisten die zijn verzameld door persbureau Bloomberg lagen de rente-inkomsten van ING afgelopen maanden nog lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Alom wordt daarbij rekening gehouden met een daling van de winst, doordat er meer geld naar de stroppenpot zou moeten voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald.