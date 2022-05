Aandelenbeurzen in New York gekelderd door zorgen over inflatie

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag keihard gedaald. Beleggers hebben veel zorgen over de blijvend hoge inflatie en de dreiging van een recessie. Een dag eerder overheerste nog opluchting over het rentebesluit van de centralebankenkoepel Federal Reserve. Die verhoogde het belangrijkste rentetarief zoals verwacht met een half procentpunt, maar verwachtte het tempo waarmee de rente stijgt niet op te voeren.

De angst voor een recessie te midden van de stijgende prijzen werd extra aangewakkerd door de Bank of England. Ook de Britse centrale bank verhoogde de rente, maar waarschuwde dat er economische krimp op til is die gepaard gaat met wel 10 procent inflatie. Daardoor doemt het spookbeeld van zogeheten stagflatie weer op, een combinatie van hoge inflatie en een stagnerende economie die de jaren zeventig kenmerkte.

De Dow-Jonesindex eindigde 3,1 procent in de min op 32.997,97 punten, het grootste dagverlies sinds 2020. De brede S&P 500 verloor 3,6 procent tot 4.146,92 punten en techbeurs Nasdaq kelderde 5 procent tot 12.317,69 punten.

Booking Holdings

Booking Holdings eindigde 3,3 procent hoger na een positief ontvangen kwartaalbericht. Het moederbedrijf van Booking.com verwerkte een recordbedrag aan geboekte hotelovernachtingen en voerde de omzet fors op.

E-commercebedrijven kregen harde klappen nu ze door het einde van de lockdowns in westerse landen minder hard groeien. eBay duikelde ruim 6 procent na een vertraging van de onlineverkopen in het afgelopen kwartaal en tegenvallende vooruitzichten voor het huidige kwartaal. Etsy, een online marktplaats voor handgemaakte en vintage producten, kwam ook met teleurstellende verwachtingen voor het tweede kwartaal en verloor bijna 17 procent aan beurswaarde. Shopify kelderde 15 procent na tegenvallende cijfers.

Twitter

Twitter steeg 2,7 procent. Tesla-topman Elon Musk heeft van investeerders toezeggingen ter waarde van ruim 7 miljard dollar binnengehaald voor zijn overname van het socialmediabedrijf. Naar verluidt zal Musk ook tijdelijk de leiding krijgen over Twitter.

De euro was 1,0546 dollar waard, tegen 1,0506 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 108,31 dollar. Brent-olie werd 0,7 procent duurder op 110,93 dollar per vat. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten hielden zoals verwacht vast aan een geleidelijke verhoging van de olieproductie. In juni zal de productie, net als in mei, met 432.000 vaten per dag worden opgeschroefd.