Gazprom gaat via Nord Stream 2 Russen gas leveren

Het Russische gasconcern Gazprom gaat toch delen van de gaspijpleiding Nord Stream 2 gebruiken. De leiding die via de Oostzee Rusland met Duitsland verbindt is door dat laatste land nooit goedgekeurd. Nu wil eigenaar Gazprom de pijpleiding inzetten voor de levering van gas aan regio’s in het noordwesten van Rusland, meldt het bedrijf via berichtendienst Telegram.