Stadhuisplein Rotterdam loopt vol met Feyenoord-fans

Het is druk op het Stadhuisplein in Rotterdam waar op grote schermen naar de wedstrijd van Feyenoord tegen Olympique Marseille kan worden gekeken. Ook staan er nog lange rijen wachtenden die het plein op willen of de wedstrijd in een café gaan kijken. De enkele duizenden aanwezigen zorgen voor een vrolijke sfeer.

In het centrum van Rotterdam zijn meerdere plekken waar de wedstrijd gekeken kan worden.

De wedstrijd tussen Olympique Marseille en Feyenoord begint om 21.00 uur in Marseille. De winnaar gaat naar de finale van de Conference League.