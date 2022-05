China door coronabeleid minder geliefd bij bedrijven in EU

China verliest door de strenge lockdowns in enkele grote steden in rap tempo zijn aantrekkingskracht op bedrijven in de Europese Unie. Onder andere in de grootste Chinese metropool, Shanghai, gaan hele stadsdelen op slot. Dat leidt volgens de Europese Kamer van Koophandel (Eurochambres) tot ‘verstoringen op een epische schaal’.

De Europese koepel van Kamers van Koophandel maakt uit een enquête onder 370 bedrijven op dat een aanzienlijke groep zich deels wil terugtrekken uit het Aziatische land. Een kwart van de respondenten overweegt nu geplande of al lopende investeringen in China te verplaatsen naar andere landen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van twee maanden geleden. Bijna 60 procent verwacht een lagere omzet te behalen in het land dan eerder voorspeld. Ongeveer een derde van de bedrijven denkt ook minder personeel nodig te hebben.

De belangenorganisatie voor het bedrijfsleven legt uit dat de oorlog in Oekraïne ook impact heeft op bedrijven die zakendoen in China. ‘Maar Covid-19 zorgt voor een veel directer probleem en heeft voor een grote daling van het ondernemersvertrouwen gezorgd’, schrijft de organisatie.

Voorspelbaarheid zoek

Eurochambres-vicepresident Jörg Wuttke legde op een persconferentie uit dat vooral de voorspelbaarheid van de Chinese markt zoek is, waardoor het moeilijker wordt te ondernemen. De Chinese president Xi Jinping houdt vast aan een zero-tolerancebeleid bij oplevingen van het coronavirus. Voor miljoenen mensen in Shanghai betekent dit dat ze al meer dan een maand praktisch zijn opgesloten in hun appartement.

Het volledig uitbannen van coronabesmettingen blijft volgens Wuttke nog wel de kern van het Covid-19-beleid van China. ‘Het feit dat dit Shanghai heeft uitgeschakeld zorgt voor schokgolven op hoofdkantoren. Waar eindigt dit?’ Het Europese bedrijfsleven zou liever zien dat Xi meer werk maakt van het opvoeren van de vaccinatiegraad in China.

Bovenop de lockdown in de belangrijke haven- en zakenstad heeft de Russische inval in Oekraïne zakendoen in China bemoeilijkt. Zo is het vervoer van vracht per spoor van en naar China niet langer mogelijk door sancties tegen Rusland. Vliegtuigen kunnen door EU-sancties ook niet meer door het Russische luchtruim, waardoor ze dure omwegen moeten maken. Eurochambres houdt daarnaast rekening met een verslechtering van de politieke verhoudingen tussen de EU en China.