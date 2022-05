Eindhoven Airport kan acht vluchten overnemen van Schiphol

Eindhoven Airport kan komende zaterdag en zondag in totaal acht vluchten overnemen van luchthaven Schiphol. Het is volgens de regionale luchthaven nog niet duidelijk of Schiphol daarvan gebruik wil maken. Het grootste vliegveld van het land wil onbeheersbare drukte voorkomen en overlegt met luchtvaartmaatschappijen over een oplossing, waarbij de nadruk ligt op het verplaatsen van vluchten.