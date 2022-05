Duitsland vult grote gasopslag die voorheen van Gazprom was

Duitsland is begonnen met het vullen van een grote opslagfaciliteit voor aardgas in Rehden. Die opslag valt onder de Duitse divisie Gazprom Germania van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Duitse autoriteiten namen onlangs de controle over bij dat onderdeel omdat een overname daarvan niet was gemeld bij de toezichthouder voor gasinfrastructuur. Tot nu toe was de opslagfaciliteit in Rehden, de grootste in West-Europa, voor slechts 0,6 procent gevuld.