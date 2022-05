VN-konvooi onderweg voor evacuaties uit staalfabriek Marioepol

Een VN-konvooi is op weg naar de Azovstal-staalfabriek in Marioepol om vrijdagochtend te proberen burgers te evacueren, zegt Martin Griffiths, chef humanitaire zaken van de Verenigde Naties. Op het immense complex wordt zwaar gevochten, maar Rusland zegt dat er gedurende drie dagen een humanitaire corridor wordt geopend.

Griffiths hoopt dat mensen kunnen worden weggehaald uit de ‘sombere hel’. Eerder deze week lukte het de VN en het Rode Kruis voor het eerst meer dan honderd burgers uit het door Russen omsingelde terrein in veiligheid te brengen. Dat nam dagen in beslag, en de VN-chef voorziet ook nu veel obstakels.

Ondertussen herhaalde president Vladimir Poetin de Russische oproep aan de Oekraïense verdedigers in de fabriek om zich over te geven. Hij zei tegen de Israëlische premier Naftali Bennett dat Rusland bereid is burgers een veilige uitweg te bieden uit het industriecomplex in de verwoeste havenstad.