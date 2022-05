Shell eindigt bovenaan op Damrak na winstsprong

Olie- en gasconcern Shell heeft beleggers donderdag tevreden gesteld met zijn cijfers. Het bedrijf boekte dankzij de gestegen energieprijzen een veel hogere winst en eindigde bovenaan in de AEX. De index van 25 grootste beursfondsen verspeelde een eerdere winst gedurende de handelssessie. De Britse centrale bank verhoogde de rente en waarschuwde voor een recessie door sterk gestegen prijzen, logistieke knelpunten en strenge lockdowns in China.

Shell won uiteindelijk 2,2 procent aan waarde. Topman Ben van Beurden zei in een toelichting dat Shell goede vooruitgang boekt met de verkoop van zijn bezittingen in Rusland, waar het concern zich vanwege de oorlog in Oekraïne volledig uit wil vertrekken.

De AEX eindigde uiteindelijk 0,4 procent lager op 696,19 punten. De sterkste daler was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met een verlies van bijna 10 procent. Een dag eerder maakte het bedrijf ook al zo’n duikeling. Ondanks een oproep van kritische aandeelhouders om de financieel topman weg te sturen, stemde een meerderheid op de algemene vergadering van het bedrijf in met een nieuwe termijn.

ArcelorMittal

De MidKap verloor 1,3 procent tot 1.017,80 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent, Londen won 0,1 procent.

Naast Shell kwamen veel andere bedrijven met een beursnotering in Amsterdam met kwartaalcijfers. ArcelorMittal verloor 2 procent na een kwartaalupdate. Het grootste staalconcern van Europa verwacht dat de wereldwijde vraag naar staal dit jaar krimpt omdat de Russische inval in Oekraïne een rem zet op het economische herstel uit de coronacrisis. Arcelor is er in de eerste maanden van het jaar in geslaagd de eigen resultaten toch goed op te voeren.

Air France-KLM

Air France-KLM boekte een verlies door een min bij Air France. Het luchtvaartconcern denkt in het tweede kwartaal geen verlies meer te maken en in het derde een duidelijke winst te boeken. Air France-KLM won 2,5 procent. Metalenspecialist AMG zakte verder meer dan 12 procent in de MidKap na een slecht ontvangen kwartaalupdate.

Bouwbedrijf BAM (min 3,8 procent) heeft afgelopen kwartaal de winst verhoogd. Dat kwam mede door de schikking die het bedrijf sloot over de geplaagde bouw van de zeesluis in IJmuiden.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 108,24 dollar. Brent-olie werd 0,7 procent duurder op 110,93 dollar per vat. De euro was 1,0506 dollar waard, tegen 1,0523 dollar een dag eerder. De Amerikaanse munt daalde in waarde door het rentebesluit van de Fed, de centrale bank.